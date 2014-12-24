Тяжело больному 9-летнему петербуржцу предоставили лекарство после прокурорской проверки

Выяснилось, что врач выписал рецепт на необходимое лекарство, однако получить препарат своевременно было невозможно из-за ошибок в оформлении документа.

Прокуратурой Красногвардейского района проведена проверка исполнения норм закона о предоставлении льготных лекарств. Выяснилось, что врач выписал рецепт на необходимое лекарство тяжело больному 9-летнему мальчику, однако получить препарат своевременно было невозможно из-за ошибок в оформлении документа.

В целях защиты прав ребенка прокурор направил официальное обращение руководителю медицинского учреждения с просьбой устранить выявленные нарушения. Обращение рассмотрено положительно, меры приняты незамедлительно.

Благодаря вмешательству надзорного органа ребенок получил требуемое лечение, жизнь и здоровье мальчика защищены.

