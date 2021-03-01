Петербургская организация не выплатила пятерым сотрудникам свыше 1,3 млн рублей

Прокурор направил в суд исковые заявления о взыскании с компании невыплаченной зарплаты и компенсации.

Прокуратура Калининского района Петербурга провела проверку исполнения трудового законодательства. В одной из организаций допускались задержки заработной платы, рассказали 27 октября в надзорном ведомстве.

За период с июня по июль перед пятью сотрудниками образовалась задолженность в размере более 1,3 млн рублей. Прокурор направил в суд исковые заявления о взыскании с компании невыплаченной зарплаты и компенсации. В настоящее время их рассматривают.

Фото: Piter.TV