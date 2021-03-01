  1. Главная
Петербургская организация не выплатила пятерым сотрудникам свыше 1,3 млн рублей
Сегодня, 11:50
Прокурор направил в суд исковые заявления о взыскании с компании невыплаченной зарплаты и компенсации.

Прокуратура Калининского района Петербурга провела проверку исполнения трудового законодательства. В одной из организаций допускались задержки заработной платы, рассказали 27 октября в надзорном ведомстве. 

За период с июня по июль перед пятью сотрудниками образовалась задолженность в размере более 1,3 млн рублей. Прокурор направил в суд исковые заявления о взыскании с компании невыплаченной зарплаты и компенсации. В настоящее время их рассматривают. 

Ранее на Piter.TV: петербуржец добился уголовного дела из-за невыплаты зарплаты. Следователи не исключают, что потерпевших может быть больше. 

Фото: Piter.TV 

Теги: зарплата, прокуратура
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

