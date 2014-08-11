Завершился конкурс "ТВОЁ ДЕЛО. Молодой предприниматель России-2023"

Трое участников из Санкт-Петербурга стали призёрами и победителями Всероссийского конкурса!

С 21 ноября по 3 декабря в Москве проходил Всероссийский фестиваль молодёжного предпринимательства "БИЗНЕС МОЛОДЫХ". А 28 ноября в рамках фестиваля состоялась торжественная церемония награждения финалистов и победителей конкурса "ТВОЁ ДЕЛО. Молодой предприниматель России" от трека Росмолодёжь.Бизнес.

В 2023 году Конкурс проводится уже в 12-й раз. Благодаря нему у молодых предпринимателей, а также школьников и студентов из каждого региона России есть шанс заявить о себе и своей бизнес-идее на всю страну. Всего от Санкт-Петербурга в Конкурсе приняли участие 431 человек, одиннадцать из которых стали финалистами, а трое – призёрами и победителями Всероссийского конкурса.

В Конкурсе две лиги: для действующих предпринимателей и молодёжи с креативными бизнес-идеями в возрасте от 14 до 35 лет. Участники выбирают номинацию, соответствующую их предпринимательскому направлению, выполняют задания на специальной онлайн-платформе, получают новые знания и обратную связь от экспертов Конкурса. Кроме того, у них есть шанс принять участие в очных мероприятиях, потренировать навыки самопрезентации, расширить круг делового общения, послушать выступления экспертов и спикеров со всей России и даже поучаствовать в уникальной предпринимательской бизнес-игре. В этом году очные мероприятия Конкурса прошли в 11 федеральных округах, в том числе в Санкт-Петербурге, и собрали более 1500 человек.

По словам руководителя трека Росмолодёжь.Бизнес Дмитрия Литвина, конкурс является ключевым мероприятием для молодёжного предпринимательского сообщества, где есть реальный шанс найти единомышленников со всей страны, новых партнёров и инвесторов.

"ТВОЁ ДЕЛО. Молодой предприниматель России" помогает молодым людям заявить о себе на федеральном уровне, привлечь новых партнёров и инвесторов в свой бизнеc. Конкурс выступает в качестве площадки для обмена опытом и лучшими практиками. Ключевая цель проекта – донести до молодого человека, что быть предпринимателем в России – актуально, престижно и посильно каждому. Открывая своё дело, молодые люди могут усилить экономический рост региона и нашей страны" – отметил Дмитрий Литвин.

Участники, успешно выполнившие все задания и получившие наибольшее количество баллов, и стали финалистами и победителями Конкурса. Трое участников из Санкт-Петербурга стали победителями Всероссийского конкурса:

Станислав Смирнов – победитель в номинации "Производство" лиги "Молодой предприниматель"

Станислав – генеральный директор и соучредитель компании "Эргент", занимающейся комплексной металлообработкой. В число услуг компании входит раскрой и гибка металла, сварочные работы, порошковая покраска и штамповка металлических изделий. Компания Станислава обслуживает гособоронзаказ, регулярно улучшает технологию производства и повышает качество своих изделий.

Денис Левшин – 3 место в номинации "Технологическое предпринимательство" (студенты) лиги "Молодёжь с идеями"

Бизнес-идея Дениса заключается в разработке образовательного приложения для дошкольников "Дана". Процесс обучения в таком приложении будет происходить при помощи игры, основанной на технологии познавательного развития ТРИЗ. Это поможет работающим родителям решить проблему нехватки времени для полноценного участия в образовании детей. В кросс-платформенном приложении Дениса ребёнок погружается в историю приключений ласточки, вместе с которой выполняет задания и обучается. Особенность приложения будет заключаться в возможности кастомизировать героя, а также в получении за задания специальных коинов – их можно будет обменять на игрушки в сети магазинов "Детский мир".

Константин Лукьянцов – 2 место в номинации "Креативное предпринимательство" (студенты) лиги "Молодёжь с идеями"

Бизнес-идея Константина заключается в открытии творческой студии для занятия свободными видами творчества "Craft Place". Ключевым отличием студии будет разнообразное наполнение творческих зон всевозможными инструментами и материалами. В студии будет постоянно находиться консультант, готовый помочь по любым возникающим вопросам, а также проводиться различные творческие мастер-классы.

Участники Конкурса прошли большой путь и заслуженно получили звание лучших молодых предпринимателей страны!

Список победителей Всероссийского конкурса "ТВОЁ ДЕЛО. Молодой предприниматель России":

Лига "Молодой предприниматель"

Номинация "Социальная польза":

1 место – Шведов Виталий, Республика Башкортостан

2 место – Воронцов Анатолий, Приморский край

3 место – Стефанович Виктория, Луганская Народная Республика

Номинация "Инновационно-технологическое предпринимательство" :

1 место – Бухарин Дмитрий, Владимирская область

2 место – Сурженко Евгений, Москва

3 место – Тарасов Олег, Москва

Номинация "Классическое предпринимательство":

1 место – Лебедев Александр, Ленинградская область

2 место – Терняева Анна, Тульская область

3 место – Гевондян Руслан, Республика Крым

Номинация "Международный бизнес":

1 место – Григорьев Вячеслав, Ростовская область

2 место – Ковальская Валентина, Смоленская область

3 место – Бобин Степан, Челябинская область

Номинация "Медиабизнес":

1 место – Трофименков Иван, Липецкая область

2 место – Деревлева Светлана, Москва

3 место – Татаринова Василина, Новосибирская область

Номинация "Производство":

1 место – Смирнов Станислав, Санкт-Петербург

2 место – Смородин Никита, Московская область

3 место – Павлова Анастасия, Ивановская область

Номинация "Агробизнес":

1 место – Россов Никита, Иркутская область

2 место – Харисова Олеся, Ханты-Мансийский АО

3 место – Филиппов Егор, Иркутская область

Номинация "Креативное предпринимательство":

1 место – Дорошук Кристина, Ямало-Ненецкий АО

2 место – Бабенкова Алина, Самарская область

3 место – Короткова Юлия, Краснодарский край

Номинация "Самозанятый":

1 место – Юрлов Александр, Тамбовская область

2 место – Иванова Виктория, Удмуртская Республика

3 место – Лугвина Татьяна, Свердловская область

Номинация "Экологическое предпринимательство":

1 место – Горбачёва Кристина, Калининградская область

2 место – Жижина Екатерина, Москва

3 место – Бабенко Дмитрий, Новосибирская область

Номинация "Женский бизнес":

1 место – Роганова Екатерина, Свердловская область

2 место – Шутова Яна, Удмуртская Республика

3 место – Минабутдинова Ксения, Пермский край

Номинация "Бизнес вместе":

1 место – Михайленко Виктор, Луганская Народная Республика

Номинация "Школьная лига":

1 место – Трофименков Иван, Липецкая область

Лига "Молодёжь с идеями"

Номинация "Классическое предпринимательство" (школьники):

1 место – Грищук Глеб, Калининградская область

2 место – Балашова Анастасия, Свердловская область

3 место – Анисимова Ева, Москва

Номинация "Технологическое предпринимательство" (школьники):

1 место – Макатров Даниил, Москва

2 место – Булычев Александр, Томская область

3 место – Красиков Тимур, Краснодарский край

Номинация "Социальное предпринимательство" (школьники):

1 место – Васильев Ринат, Москва

2 место – Филиппенко Дмитрий, Ростовская область

3 место – Саламатина Софья, Курская область

Номинация "Креативное предпринимательство" (школьники):

1 место – Шульга Дарина, Республика Хакасия

2 место – Савичева Кира, Самарская область

3 место – Крылова Екатерина, Свердловская область

Номинация "Классическое предпринимательство" (студенты):

1 место – Черкасов Евгений, Саратовская область

2 место – Гараев Булат, Республика Татарстан

3 место – Маринчу Станислав, Москва

Номинация "Технологическое предпринимательство" (студенты):

1 место – Ярова Адель, Севастополь

2 место – Паневин Даниил, Курская область

3 место – Левшин Денис, Санкт-Петербург

Номинация "Социальное предпринимательство" (студенты):

1 место – Филаретова Анна, Москва

2 место – Дурманов Ярослав, Ростовская область

3 место – Бердукаев Ибрагим, Чеченская республика

Номинация "Креативное предпринимательство" (студенты):

1 место – Шаймарданов Тимур, Республика Татарстан

2 место – Лукьянцов Константин, Санкт-Петербург

3 место – Митюкова Елена, Иркутская область

Поздравляем всех победителей Конкурса и желаем успешного развития их проектов и новых побед в бизнесе!

Фото: пресс-служба Росмолодежь.Бизнес