Турпоток из Китая в Петербург вырастет на 30% после отмены виз в РФ

Также китайцев интересуют Москва, Мурманск, Владивосток и Иркутск.

Введение безвизового въезда в РФ для китайских туристов вызвало всплеск запросов на поездки. Менее чем за час спрос на билеты в Россию подскочил более чем в 8 раз, а количество бронирований в этот же день выросло почти в 5 раз. Об этом сообщает представительство МИД России во Владивостоке со ссылкой на Global Times.

Большинство китайских туристов направились в Петербург и Москву. Также их интересуют Мурманск, Владивосток и Иркутск. Растущее политическое доверие проложило путь к более широкому культурному и социальному обмену, что привело к заметному прогрессу в развитии связей между людьми. Всеобъемлющий безвизовый режим отражает зрелость двусторонних отношений и, как ожидается, будет стимулировать дальнейшее сотрудничество в экономической и других областях.

Китайские эксперты отметили, что, опираясь на всплеск прибытий российских туристов после предыдущего безвизового режима, бронирование авиабилетов, отелей и местных туристических услуг в России, вероятно, заметно возрастёт. Кроме того, эта политика расширит маршруты поездок за счёт повышения спроса на углубленные туры, деловые визиты и культурные мероприятия, что еще больше повысит качество китайско-российского приграничного туристического сотрудничества.

Ранее президент Владимир Путин подписал указ о безвизовом въезде в Россию для граждан КНР. Китайцы смогут приехать в РФ без визы в случае посещения страны с туристическими или деловыми целями не более чем на 30 дней.

Фото: Pxhere