Турнир болельщиков Евро-2020 пройдет без зрителей

Болельщики сборных сразятся между собой в футбол.

В Петербурге состоится турнир между болельщиками Евро. Фанаты команд сыграют друг против друга. Фан-фестиваль "Кубок Дружбы" пройдет 26-го июня, сообщили организаторы.

В фестивале примут участие шесть команд: сборные болельщиков России, Финляндии, Польши, Швеции, Италии, а также журналисты. В каждой команде будет по 9 игроков.

Из-за эпидемиологической обстановки игра пройдет без зрителей. Победитель соревнований получит трофей, какой именно — пока остается в секрете. Организаторами фестиваля выступает некоммерческая организация "Инициатива", спорткомплекс "Метрополис Арена" и клуб болельщиков сборной России Russia Unites.

Напомним, в Петербурге пройдет еще один матч "Евро-2020". Он состоится 2 июля. Это будет 1/4 финала.

Ранее губернатор заявил о том, что матчи Евро не сказались на заболеваемости коронавирусом в Петербурге.

Фото: предоставлено пресс-службой организаторов