  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
"Туристический вагон" возобновляет курсирование в Выборг с 29 апреля
Сегодня, 9:06
110
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

"Туристический вагон" возобновляет курсирование в Выборг с 29 апреля

0 0

Экскурсия будет проходить в последнем (хвостовом) вагоне поезда.

"Туристический вагон" возобновляет курсирование в Выборг с 29 апреля. "Туристический вагон" в составе поезда "Ласточка" будет отправляться с Финляндского вокзала по субботам в 9:30, сообщили в пресс-службе ОЖД.

Экскурсия будет проходить в последнем (хвостовом) вагоне поезда. В пути следования пассажиры узнают необычные факты из истории населенных пунктов по маршруту следования поезда. Ближайшие экскурсии состоятся 29 апреля, 6, 13, 20, 27 мая.

Для участия в поездке необходимо: приобрести билет на электропоезд "Ласточка"; оформить в кассе услугу на экскурсию (4 и 5 касса на Финляндском вокзале). Стоимость экскурсии – 121 рубль.

Фото: ОЖД

Теги: выборг, ласточка, ожд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

Плюс
0
Минус
Jeaniash Jugignic
Сегодня 9:22

Pаспpодaжа (Тaможeнный кoнфиcкат). Коpейcкий видeоpегистpатор с pадaр-дeтектopом, паpктpоникoм, с датчикaми движeния и yдара и кaмеpой зaднeго вида - обeзoпасит и зaщитит от штpафoв, вcегo за пoлцeны.----> https://paply.org/konfiskatu

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0 | Личное сообщение
Новые комментарии