Экскурсия будет проходить в последнем (хвостовом) вагоне поезда.

"Туристический вагон" возобновляет курсирование в Выборг с 29 апреля. "Туристический вагон" в составе поезда "Ласточка" будет отправляться с Финляндского вокзала по субботам в 9:30, сообщили в пресс-службе ОЖД.

Экскурсия будет проходить в последнем (хвостовом) вагоне поезда. В пути следования пассажиры узнают необычные факты из истории населенных пунктов по маршруту следования поезда. Ближайшие экскурсии состоятся 29 апреля, 6, 13, 20, 27 мая.

Для участия в поездке необходимо: приобрести билет на электропоезд "Ласточка"; оформить в кассе услугу на экскурсию (4 и 5 касса на Финляндском вокзале). Стоимость экскурсии – 121 рубль.

Фото: ОЖД