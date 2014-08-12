Туристический потенциал Петербурга представили на мероприятии в Ташкенте

Во время встречи основное внимание уделялось богатому событию-графику города, необычным музейным экспозициям и широкому спектру возможностей для деловой активности.

В Ташкенте состоялась крупная презентация туристического потенциала Северно столицы, адресованная местным операторам туристического рынка. Организованное мероприятие под лозунгом "Добро пожаловать в Санкт-Петербург!" собрало ведущих специалистов туриндустрии Северной столицы и вызвало большой отклик среди профессионалов Узбекистана.

Во время встречи основное внимание уделялось богатому событию-графику города, необычным музейным экспозициям и широкому спектру возможностей для деловой активности. Участники отметили возросший интерес к Санкт-Петербургу не только как традиционному туристическому центру, но и как привлекательной площадке для проведения корпоративных мероприятий.

Заключительным аккордом мероприятия стала сессия деловых контактов, собравшая более сотни представителей туристической отрасли двух государств.

Результат презентации убедительно доказал необходимость последовательных шагов по укреплению позиций Северной столицы на привлекательном узбекистанском туристическом рынке.

Фото: пресс-служба СПб ГБУ "Ленсвет"