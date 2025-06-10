Туристический маршрут по лабораториям вузов запустят в Петербурге

Будущие участники программы смогут посетить учебные заведения, располагающие уникальными экспозициями и коллекциями.

Комитет по развитию туризма Петербурга планирует ввести новый научный образовательный туристический маршрут по вузам города, который начнет действовать до конца нынешнего года. Об этом сообщает "Петербургский дневник".

Маршрут будет специально разработан для учащихся школ и будущих студентов, выбирающих учебное заведение для продолжения образования. Окончательный перечень университетов, участвующих в проекте, ещё формируется, однако известно, что включены будут те образовательные учреждения, где уже созданы музейные экспозиции.

Будущие участники программы смогут посетить учебные заведения, располагающие уникальными экспозициями и коллекциями. Большинство городских вузов уже обладает собственными музеями, и некоторые из них станут частью образовательного тура. Например, СПбГУ владеет десятком музеев, включая исторический музей физики и математики, а Университет ИТМО предлагает посещение музея оптики и истории вуза.

Образовательный туризм в Петербурге развивается, но пока отстает от аналогичных проектов Москвы и Владивостока. Туризм-эксперт Ольга Классен уверена, что создание специального маршрута упростит организацию экскурсий для туристов и привлечет большее количество молодежи.

Инициативу поддержали ведущие вузы Петербурга. Наталья Анисимова, директор Музея оптики Университета ИТМО, рассказала, что музей уже активно привлекает школьников, предлагая увлекательные занятия по науке и технологиям, и готова присоединиться к новому проекту. Ректор РГПУ имени А.И. Герцена Сергей Тарасов выразил заинтересованность в участии университета, отметив необходимость популяризации научных достижений образовательных учреждений.

Фото: ВКонтакте / Музей оптики Университета ИТМО