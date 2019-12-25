Инцидент произошел в ночь на 13 сентября.

Туристы из России массово отравились в отеле Туниса. Об этом "Фонтанке" рассказала петербурженка Наталья.

В ночь на 13 сентября около 40 человек почувствовали симптомы отравления: высокая температура, рвота и диарея. Туристы отдыхали в четырехзвездочном отеле "One Resort El Mansour".

Наталья отдыхала в Тунисе вместе со своим мужем и четырехлетним ребенком. Их по страховой отправили в частную больницу, в которой они находились два дня под капельницей. Сейчас россияне чувствуют себя намного лучше, они отправляются домой.

Позже на платформе TripAdvisor появились похожие истории. Путешественники также пожаловались на боли в желудке в ночь на 13 сентября.

13.09.21 в 5 утра проснулась от боли в желудке, сразу началась рвота, затем диарея. Не помогало ничего. Вызвали врача по страховке. Он поставил диагноз гастроэнтерит – пищевое отравление. отзыв на TripAdvisor

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