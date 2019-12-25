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За 8 месяцев Петербург посетили 139 тысяч туристов из Китая
Сегодня, 16:03
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

За 8 месяцев Петербург посетили 139 тысяч туристов из Китая

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В следующие месяцы пассажиропоток из Китая продолжит расти.

С начала года пассажиропоток из Китая в Петербург составил 139 тысяч человек. Это на 254% больше, чем за первые 8 месяцев 2023 года, сообщила РБК Петербург директор по авиационной коммерции компании "Воздушные ворота Северной столицы" Асият Халваши.

Как отметила эксперт, по её прогнозу, в следующие месяцы пассажиропоток из Китая продолжит расти. По итогам 2024 года он может составить 224 тысячи человек.

При этом пассажиропоток за текущий год, считает Халваши, так и не достигнет уровня 2019 года. Тогда Северная столица приняла порядка 1 млн гостей из Китая.

Фото: unsplash

Теги: китай, туристы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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