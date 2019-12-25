Утром 27 октября Петербург окутал густой туман

Петербург утром 27 октября окутал туман. Белая пелена опустилась на Северную столицу еще в семь утра. Туман не спустился до земли, а остался примерно на уровне крыш многоэтажек.
Фото: Piter.tv
Накануне МЧС Петербурга и Ленобласти предупреждали о возникновении тумана. Видимость при нем будет 500 метров и менее. Пешеходов и автомобилистов просят быть предельно внимательными и осторожными.
Фото: Piter.tv
Фото: Telegram / Aurora Hunters (Natalya Killer)
Фото: Piter.tv
Фото: ВКонтакте / Татьяна Решетникова
Фото: ВКонтакте / Евгения Люпин
Главное фото: Piter.tv
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