Утром 27 октября Петербург окутал густой туман

Туман не спустился до земли, а остался примерно на уровне крыш многоэтажек.

Петербург утром 27 октября окутал туман. Белая пелена опустилась на Северную столицу еще в семь утра. Туман не спустился до земли, а остался примерно на уровне крыш многоэтажек. Фото: Piter.tv Накануне МЧС Петербурга и Ленобласти предупреждали о возникновении тумана. Видимость при нем будет 500 метров и менее. Пешеходов и автомобилистов просят быть предельно внимательными и осторожными. Фото: Piter.tv Фото: Telegram / Aurora Hunters (Natalya Killer) Фото: Piter.tv Фото: ВКонтакте / Татьяна Решетникова Фото: ВКонтакте / Евгения Люпин Главное фото: Piter.tv