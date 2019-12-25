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Утром 27 октября Петербург окутал густой туман
Сегодня, 9:48
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Утром 27 октября Петербург окутал густой туман

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Туман не спустился до земли, а остался примерно на уровне крыш многоэтажек.

Петербург утром 27 октября окутал туман. Белая пелена опустилась на Северную столицу еще в семь утра. Туман не спустился до земли, а остался примерно на уровне крыш многоэтажек.

Фото: Piter.tv

Накануне МЧС Петербурга и Ленобласти предупреждали о возникновении тумана. Видимость при нем будет 500 метров и менее. Пешеходов и автомобилистов просят быть предельно внимательными и осторожными. 

Фото: Piter.tv

Фото: Telegram / Aurora Hunters (Natalya Killer)

Фото: Piter.tv

Фото: ВКонтакте / Татьяна Решетникова

Фото: ВКонтакте / Евгения Люпин

Главное фото: Piter.tv

Теги: туман
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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