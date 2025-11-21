Установлен мужчина, совершивший трюк на багги в центре Петербурга

Полицейские выявили видеозапись с нарушением в интернете.

Сотрудники Госавтоинспекции по Петербургу и Ленобласти установили личность водителя, который совершил трюк на багги в центре города. Им оказался 35-летний местный житель.

Полицейские выявили видеозапись с нарушением в интернете. В комментариях автор призвал пользователей поддержать ролик и распространить его. По факту выявленных признаков изменения идентификационных данных автомобиля Bentley мужчины проводится проверка. Эксперты устанавливают, подвергалась ли машина каким-либо действиям, связанным с изменением VIN-номера или других маркировок.

Госавтоинспекция будет и впредь жестко пресекать подобные проявления безответственного поведения на дорогах и напоминает о неотвратимости наказания за любые нарушения ПДД. Пресс-служба ГАИ

Видео: пресс-служба ГАИ по Петербургу и Ленобласти