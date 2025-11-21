  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 10:59
30
sashshsas Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Установлен мужчина, совершивший трюк на багги в центре Петербурга

0 0

Полицейские выявили видеозапись с нарушением в интернете.

Сотрудники Госавтоинспекции по Петербургу и Ленобласти установили личность водителя, который совершил трюк на багги в центре города. Им оказался 35-летний местный житель. 

Полицейские выявили видеозапись с нарушением в интернете. В комментариях автор призвал пользователей поддержать ролик и распространить его. По факту выявленных признаков изменения идентификационных данных автомобиля Bentley мужчины проводится проверка. Эксперты устанавливают, подвергалась ли машина каким-либо действиям, связанным с изменением VIN-номера или других маркировок. 

Госавтоинспекция будет и впредь жестко пресекать подобные проявления безответственного поведения на дорогах и напоминает о неотвратимости наказания за любые нарушения ПДД. 

Пресс-служба ГАИ 

Ранее на Piter.TV: устроившего мастер-класс по дрифту на парковке ТЦ во Фрунзенском районе задержали сотрудники Госавтоинспекции. 

Видео: пресс-служба ГАИ по Петербургу и Ленобласти 

Теги: багги, госавтоинспекция
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии