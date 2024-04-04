Балетная труппа Мариинского театра выступит в парке имени Туманяна в Ереване

В первый вечер публики порадуют одноактные постановки Михаила Фокина, а на следующий день состоится концерт-дивертисмент, объединяющий лучшие образцы мирового классического наследия.

Балетная труппа Мариинского театра организует выступления русской классической программы в Ереване 9 и 10 июня. Артисты Петербурга покажут свое мастерство на открытом пространстве парка имени Туманяна.

В первый вечер публики порадуют одноактные постановки Михаила Фокина, а на следующий день состоится концерт-дивертисмент, объединяющий лучшие образцы мирового классического наследия. Выступления пройдут при участии известных артистов петербургской сцены и молодых перспективных исполнителей. Оркестром дирижирует Арсений Шупляков.

Вечером 9 июня зрителям будут представлены такие произведения, как "Шопениана" на музыку Фредерика Шопена и знаменитый балет "Шехеразада" Николая Римского-Корсакова. На второй день гостям предложат посмотреть знаменитые одноактные балеты, включая "Кармен-сюиту" Жоржа Бизе-Родиона Щедрина, изящную хореографическую композицию "Лебедь" Камиля Сен-Санса, а также дуэты из легендарных постановок "Спящая красавица" Петра Чайковского и "Дон Кихот" Людвига Минкуса.

Кроме того, организаторы подчеркнули особую значимость выступлений армянских композиторов. Публика сможет увидеть фрагменты из знаменитого балета "Гаянэ" и полюбоваться нежностью исполнения адажио из балета "Спартак" композитора Арама Хачатуряна. Эти номера станут приятным сюрпризом для местных жителей и туристов, посещающих столицу Армении.

Фото: Piter.TV