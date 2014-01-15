В канаве в Ленобласти нашли обгоревший труп без вести пропавшей женщины

Тело начало разлагаться.

Полиция Ленобласти разбирается в обстоятельствах смерти женщины, тело которой накануне нашли в поселке Грибное. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Тело лежало в канаве возле линии электропередач. Оно было обгоревшее и с признаками гнилостных изменений. Предположительно, погибшая – это пропавшая без вести жительница поселка. Труп направили в морг для выяснения точной причины смерти.

Ранее мы писали, что во Всеволожском районе Ленобласти утонул мужчина.

Фото: Piter.TV