  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В квартире на Новосмоленской набережной скончался восьмиклассник
Сегодня, 8:26
118
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В квартире на Новосмоленской набережной скончался восьмиклассник

0 0

Труп школьника был осмотрен, на теле не было обнаружено внешних признаков насильственной смерти.

В квартире на Новосмоленской набережной был найден труп восьмиклассника. Об этом стало известно Piter.tv.

Труп школьника был осмотрен, на теле не было обнаружено внешних признаков насильственной смерти. Труп направлен в морг для установления причины смерти. С места правоохранителями были изъяты телефон и два флакона жидкости для электронного испарителя.

Мальчик проживал совместно с отцом, бабушкой и дедушкой. На учете в ПДН и ПНД не состоял.

Ранее коммунальщики нашли череп с пулевым отверстием на Средней Подъяческой.

Фото: Piter.tv

Теги: новосмоленская набережная, труп
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии