В квартире на Новосмоленской набережной скончался восьмиклассник

Труп школьника был осмотрен, на теле не было обнаружено внешних признаков насильственной смерти.

В квартире на Новосмоленской набережной был найден труп восьмиклассника. Об этом стало известно Piter.tv.

Труп школьника был осмотрен, на теле не было обнаружено внешних признаков насильственной смерти. Труп направлен в морг для установления причины смерти. С места правоохранителями были изъяты телефон и два флакона жидкости для электронного испарителя.

Мальчик проживал совместно с отцом, бабушкой и дедушкой. На учете в ПДН и ПНД не состоял.

Ранее коммунальщики нашли череп с пулевым отверстием на Средней Подъяческой.

Фото: Piter.tv