В Петербурге в заброшенном складе нашли труп бездомной женщины

В полицию 17 ноября обратился мужчина БОМЖиЗ и сообщил, что на территории заброшенного склада обнаружен труп женщины по имени "Светлана".

В Петербурге в заброшенном здании обнаружили труп женщины по имени "Светлана". Об этом полицейским сообщил мужчина БОМЖ, стало известно Piter.tv.

В полицию 17 ноября обратился мужчина БОМЖиЗ и сообщил, что на территории заброшенного склада обнаружен труп женщины по имени "Светлана". Полицейскими было найдено на месте тело женщины, на вид 40-45 лет, темные кудрявые волосы. На теле трупа имеются гематомы в области правого глаза и с тыльной стороны обеих кистей рук.

Со слов обратившегося мужчины, неизвестная по имени "Светлана" (других данных не знает) проживала с ним в здании заброшенного склада с августа 2022 года, где они систематически употребляли спиртные напитки. Утром мужчина пришел снова в заброшенное здание и нашел там труп.

Труп направлен в морг для установления причины смерти.

Ранее в Красном Селе умерла полуторамесячная девочка.

Фото: Piter.tv