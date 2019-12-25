В реке Луга нашли труп неизвестного мужчины

Труп направлен в морг для установления причины смерти.

В Луге в реке нашли труп неизвестного мужчины. Об этом стало известно Piter.tv.

Днем 10 октября в полицию обратился прохожий. Он сообщил, что за зданием общественной бани в реке Луга труп человека. Полицейскими в 250 метрах от дома 1 по улице Антонины Петровой в реке Луга был обнаружен труп неизвестного мужчины, на вид 50-55 лет, рост 170-175 см, волосы средней длины с проседью, усы, борода. На мужчине была рубашка голубого цвета в вертикальную полоску, штаны черного цвета, ботинки черного цвета на молнии.

Труп направлен в морг для установления причины смерти.

Ранее в Ленобласти задержали подозреваемого в убийстве учительницы.

Фото: Piter.tv