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В подтопленном подвале на Достоевского нашли труп женщины
Сегодня, 8:40
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nastya960

В подтопленном подвале на Достоевского нашли труп женщины

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По подозрению в совершении преступления задержан бомж.

В подтопленном подвале дома на улице Достоевского нашли труп женщины. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

В полицию 6 апреля в 13:40 обратился слесарь-сантехник с сообщение о том, что в затопленном подвале дома 36 по улице Достоевского обнаружен труп. Установлено, что по указанному, при проведении работ по осушению затопленного подвала, был обнаружен труп неизвестной женщины на вид 45-50 лет.

При осмотре на трупе обнаружены ссадины в поясничной и теменной области, смерть наступила не более суток назад.

По подозрению в причастности к данному происшествию задержан житель Самарской области 1971 года рождения, БОМЖ. Труп направлен в морг для установления причины смерти.

Недавно в Московском районе хозяин квартиры нашёл разложившийся труп квартиранта.

Фото: Piter.tv

Теги: бомж, достоевского, труп
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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