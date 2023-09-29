В квартире на Павловском шоссе нашли труп 49-летней женщины

Полиция задержала пьяного 46-летнего сожителя погибшей.

В Пушкинском районе Петербурга в одной из квартир нашли труп женщины со ссадинами. Об этом стало известно Piter.tv.

В одной из квартир дома на Павловском шоссе днём 5 июня был обнаружен труп женщины. На теле правоохранители заметили ссадины и гематомы неизвестной давности.

Выяснилось, что это 49-летняя жительница квартиры. Полиция там же задержала пьяного 46-летнего сожителя погибшей. Тело отправили на экспертизу. Мужчина имеет несколько судимостей.

Также накануне в подвале дома во Всеволожске нашли труп с гнилостными изменениями.

Фото: Piter.tv