На Кондратьевском нашли труп, укрытый одеялом

Брат погибшей пояснил, что 24 декабря 2022 у него с сестрой возник конфликт, в ходе которого он её ударил, после чего ушёл в свою комнату и больше её не видел.

В Петербурге брат по неосторожности убил сестру. Об этом стало известно Piter.tv.

В полицию 23 января обратилась петербурженка, которая сообщила, что её сестра, проживающая на Кондратьевском проспекте, уже почти месяц не выходит на связь. В указанной квартире в комнате на полу был обнаружен труп 46-летней женщины, накрытый одеялом.

В поселке Моторное Приозерского района по подозрению в совершении указанного преступления задержан 42-летний брат погибшей. Он пояснил, что 24 декабря 2022 у него с сестрой возник конфликт, в ходе которого он её ударил, после чего ушёл в свою комнату и больше её не видел.

Труп направлен в морг для установления причины смерти. Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть).

Ранее мужчина убил 19-летнего студента на почве ревности в Тосно.

Фото: Piter.tv