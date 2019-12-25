В Мурино продавец овощного ларька ударил ножом покупателя

Он скончался от полученных травм.

В Мурино у овощного ларька прохожие обнаружили мужчину с ножевым ранением, который скончался к приезду скорой. Об этом стало известно Piter.tv.

Прибывшие полицейские обнаружили на месте труп 34-летнего мужчины с ножевым ранением грудной клетки. Там же был найден 52-летний мужчина с ушибленной раной лобной области. Позднее ему диагностировали также закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга.

"По горячим следам" по подозрению в совершении преступления задержан 43-летний гражданин республики Азербайджан, работающий продавцов в ларьке. Во время внезапно возникшей ссоры, он ударил ножом покупателя, который от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.

По словам 52-летнего раненого мужчины, он увидел лежащего с ножевым ранением, попытался оказать ему первую помощь. Он обратился к проходящему мужчине с просьбой вызвать скорую и полицию, после чего неизвестный из неустановленного оружия произвел выстрел в голову заявителя и с места происшествия скрылся.

Возбуждено уголовное дело по факту убийства, а также решается вопрос о возбуждении уголовного дела о хулиганстве.

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Фото: Piter.tv