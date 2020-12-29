В петербургском отеле нашли труп женщины с пакетом на голове

Левая рука была пристегнута наручниками к брюкам.

В петербургском отеле 13 января обнаружили труп женщины. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

В полицию13 января в 11:59 поступило сообщение об обнаружении трупа женщины в отеле "Еврокомната". В номере отеля в ванной комнате был труп 53-летней женщины. На ее голове был полиэтиленовый пакет, обмотанный скотчем вокруг шеи, левая рука пристегнута наручниками к брюкам. Дверь в номер была закрыта изнутри, обстановка не нарушена.

В номере была найдена предсмертная записка. Труп направили в морг для уточнения причины смерти.

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Фото: Piter.tv