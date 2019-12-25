На Шевченко мужчина сорвался с крыши

Туда он забрался сам по пожарной лестнице.

Накануне, 21 декабря, в полицию через 112 поступило сообщение о том, что из окна дома 27 по улице Шевченко выпал человек. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Прибывшим нарядом после падения с крыши 5-ти этажного дома обнаружен труп неизвестного мужчины, на вид 30-35 лет, европейский тип лица, рост около 180 см, волосы длинные, темные с проседью. Одет: черная куртка, светлые джинсы, футболка с полосами, коричневые ботинки.

Была опрошена женщина, которая пояснила, что данный мужчина залез по пожарной лестнице на крышу и упал оттуда. Труп направлен в морг для установления причины смерти.

Несколько дней назад на Комендантском проспекте из окна выпал 17-летний студент.

Фото: Piter.tv