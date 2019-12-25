На Комендантском проспекте из окна выпал 17-летний студент

Возбуждено уголовное дело.

На Комендантском проспекте из окна выпал 17-летний юноша. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

В полицию 16 декабря в 02:23 поступило сообщение о том, что из окна выпал молодой человек, которому на вид 20 лет. Прибывшие полицейские нашли труп 17-летнего студента, который учился в колледже на 2 курсе.

Семья полная, благополучная, на учете ОДН не состоит. Труп направлен в морг для установления причины смерти. Следователем возбуждено уголовное по п. "а" ч. 2 ст. 110 УК РФ (доведение до самоубийства).

Изъято: следы пальцев рук, 4 аэрозольных баллона (освежитель воздуха), полиэтиленовый пакет, системный блок.

На прошлой неделе выпавший из окна 67-й гимназии Петербурга мальчик скончался.

Фото: Piter.tv