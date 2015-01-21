В Ленобласти на горе у дерева нашли труп девятиклассницы

Возбуждено уголовное дело.

Во Всеволожском районе между платформой 39 и посёлком Грузино на горе был обнаружен труп девятиклассницы. Об этом стало известно Piter.tv.

Труп несовершеннолетней девочки нашли рядом с деревом, на шее обнаружены кровоподтеки. По словам матери девочки, в семье были хорошие, доверительные отношения, в школе её дочь училась удовлетворительно, конфликтов со сверстниками не было.

Также был опрошен знакомый погибшей девочки. Он рассказал, что они ранее встречались, общались, гуляли, но в интимные отношения не вступали. Они разошлись в ноябре по инициативе школьницы.

Возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 110 УК РФ.

Фото: Piter.tv