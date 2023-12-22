В Петербурге в 2023 году в строительной отрасли работали более 130 тысяч мигрантов

В Комитете по строительству не фиксировали значительного снижения числа иностранных рабочих.

Заместитель председателя Комитета по строительству Санкт-Петербурга Валерий Усков в прямом эфире на Радио России, отвечая на вопрос об иностранных трудовых мигрантах, отметил, что в Комитете не фиксировали значительного снижения числа иностранных рабочих.

По данным портала "Строительный Петербург", численность иностранных граждан, осуществлявших трудовую деятельность в Северной столице в сфере строительства, в 2022 году составила 128,4 тыс. человек, а в 2023 – 131,1 тыс. человек.

На 22 сентября 2023 года в сфере строительства на портале "Работа России" было размещено 2437 предложений от работодателей Санкт-Петербурга. Годом ранее потребность была даже несколько выше – 2812 вакансий. Требуются чаще всего каменщики, штукатуры, монтажники, бетонщики, сварщики арматурных сеток и каркасов.

Фото: Piter.tv