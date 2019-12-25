В Выборге обсудили трудоустройство, вакцинацию и перепись населения

Председатель комитета экономики и инвестиций Надежда Людвикова напомнила руководителям предприятий, что в Выборгском районе продолжается прививочная кампания. Сделать прививку работникам можно организованно, пригласив на предприятие медиков.

В Выборге прошло очередное заседание совета директоров производственной сферы района. В нем приняли участие первый замглавы районной администрации Михаил Павлов, председатель комитета экономики и инвестиций Надежда Людвикова. Вел совещание зампредседателя Совета Виктор Герасименко.

В рамках встречи была представлена новый руководитель Выборгского филиала Центра занятости населения Юлия Букаева. Она рассказала о государственной поддержке в 2021 году юридических лиц и ИП при трудоустройстве безработных граждан (отдельных категорий). Работодателям за несколько могут возместить расходы на выплату зарплаты данных работников в сумме МРОТ.

Много вопросов было задано представителю генерального подрядчика по вывозу ТКО – операционному директору ООО "Спецтранс47" Дмитрию Топорову. Он сообщил, что компания обслуживает Выборг с 12 августа. Сейчас у подрядчика в городе работает 6 машин, планируется увеличить их до 15.

Председатель комитета экономики и инвестиций Надежда Людвикова напомнила руководителям предприятий, что в Выборгском районе продолжается прививочная кампания. Сделать прививку работникам можно организованно, пригласив на предприятие медиков. Желающих вакцинироваться должно быть не менее 30 человек.

Также Надежда Людвикова отметила важность участия во Всероссийской переписи населения. Переписаться можно самостоятельно до 8 ноября на портале "Госуслуги", посетить стационарный участок или дождаться переписчика.

Глава администрации Выборгского района Валерий Савинов уже принял участие в переписи населения.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО