Благодаря петербургской прокуратуре трудоустроены семеро горожан с ОВЗ
Сегодня, 11:21
Прокурор внес представления в адрес руководителей учреждений.

Прокуратура Адмиралтейского района Петербурга провела проверку исполнения законодательства о социальной защите инвалидов. В ряде бюджетных учреждений установили неисполнение обязанности по выполнению квоты для приема на работу лиц с ограниченными возможностями здоровья, рассказали в надзорном ведомстве 2 февраля. 

Прокурор внес представления в адрес руководителей учреждений. В результате нарушения устранены, и семеро горожан получили работу в зависимости от возможностей и квалификации. 

Ранее мы рассказывали о том, что прокуратура требует признать 85-летнюю петербурженку жителем блокадного Ленинграда. Судебный процесс находится под контролем ведомства. 

Фото: Piter.TV 

