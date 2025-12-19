Благодаря петербургской прокуратуре трудоустроены семеро горожан с ОВЗ

Прокурор внес представления в адрес руководителей учреждений.

Прокуратура Адмиралтейского района Петербурга провела проверку исполнения законодательства о социальной защите инвалидов. В ряде бюджетных учреждений установили неисполнение обязанности по выполнению квоты для приема на работу лиц с ограниченными возможностями здоровья, рассказали в надзорном ведомстве 2 февраля.

Прокурор внес представления в адрес руководителей учреждений. В результате нарушения устранены, и семеро горожан получили работу в зависимости от возможностей и квалификации.

Фото: Piter.TV