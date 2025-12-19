Благодаря петербургской прокуратуре трудоустроены семеро горожан с ОВЗ

Прокуратура Адмиралтейского района Петербурга провела проверку исполнения законодательства о социальной защите инвалидов. В ряде бюджетных учреждений установили неисполнение обязанности по выполнению квоты для приема на работу лиц с ограниченными возможностями здоровья, рассказали в надзорном ведомстве 2 февраля.
Прокурор внес представления в адрес руководителей учреждений. В результате нарушения устранены, и семеро горожан получили работу в зависимости от возможностей и квалификации.
Ранее мы рассказывали о том, что прокуратура требует признать 85-летнюю петербурженку жителем блокадного Ленинграда. Судебный процесс находится под контролем ведомства.
Фото: Piter.TV
