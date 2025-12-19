Служба занятости Петербурга помогла найти работу более 40 тыс. петербуржцам

В истекшем году профилирование прошли 46,5 тыс. граждан.

В 2025 году помощь городской службы занятости помогла более 40 тысячам петербуржцам успешно трудоустроиться. Данный успех обусловлен применением комплексного подхода, предусматривающего персональное сопровождение каждого кандидата, включающее обязательное прохождение процесса профилирования, пояснили в комитете по труду и занятости населения Санкт-Петербурга.

В истекшем году профилирование прошли 46,5 тыс. граждан. Платформа "Работа России" учитывает профессиональные компетенции, образовательный уровень, возрастной фактор и прочие индивидуальные обстоятельства пользователей, формируя персонализированные рекомендации по подбору рабочих мест и мерах поддержки.

Самым популярным этапом индивидуального плана устройства на работу стала консультация по профессиональной ориентации, которую выбрали около 70 процентов обратившихся. Такая услуга направлена на выявление сильных сторон и определение возможных путей построения карьеры.

Граждане, испытывающие затруднения с постоянным трудоустройством, получают возможность временного трудоустройства. В течение 2025 года таким правом воспользовались более 17,5 тысячи человек, включая школьников, инвалидов и пожилых людей.

Все предоставляемые услуги регистрируются на платформе "Работа России", что обеспечивает прозрачность мониторинга результатов и своевременную адаптацию индивидуальных маршрутов трудоустройства. Доступ к услугам обеспечивается во всех территориально распределенных кадрах городских центров занятости.

Фото: Piter.TV