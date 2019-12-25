На Северном проспекте появилась "зебра" со светофорами. Это инициатива проекта "Твой бюджет"

На весь проект потребовалось 4,5 млн рублей.

В Петербурге реализовали еще одну инициативу проекта "Твой бюджет". 12 июля на Северном проспекте у домов №63-65 открыли регулируемый пешеходный переход. Его инициаторов стал Николай Никитин, его предложение стало одним из победителей в 2020 году.

Я всегда очень любил гулять в Муринском парке, поэтому заметил, что в этом месте люди часто перебегали дорогу, потому что тут самый короткий путь от моста через ручей к жилым микрорайонам. Здесь даже "народная" тропинка была протоптана. объяснил выбор инициативы Николай.

На весь процесс реализации потребовалось 1,5 года. На проект было выделено 4,5 млн рублей из бюджета Петербурга.

В этом году проект "Твой бюджет" не был запущен. Комитет финансов решил внести в него изменения. Новый формат пока не представлен.

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Фото: комитет финансов