Троллейбусный провод упал на автобус и травмировал женщину на площади Сикорского

Во вторник, 28 октября, на площади Сикорского в Петербурге произошел инцидент: оборвавшийся троллейбусный кабель повредил окно автобуса маршрута № 85. Очевидцы происшествия поделились информацией в Telegram-канале "Коменда".

Автор публикации сообщил, что упавший контактный провод попал в автобус. Прибыли медики. Согласно сведениям портала 78.ru, в результате ЧП была травмирована одна из пассажирок транспортного средства. Женщину госпитализировали с повреждением позвоночника, её состояние оценивается как средней тяжести.

Установлено, что причиной аварии стал человеческий фактора Для выяснения всех обстоятельств создана специальная комиссия.

Видео: Telegram / Коменда