При пожаре в дачном доме в Выборгском районе Ленобласти погиб мужчина

В ночь на 28 октября пожарные подразделения Выборгского района Ленинградской области экстренно отреагировали на вызов о возгорании дачи в СНТ "Механизатор", расположенном в 1-м Листопадном переулке. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

Группа спасения из 52-й пожарной части прибыла на место происшествия, где площадь горения уже охватывала 60 кв.м. строения.

Через час, в 01:27, пламя удалось полностью локализовать и погасить. К сожалению, обнаружены человеческие жертвы: найдено тело погибшего, личность которого устанавливается. Детали трагедии, включая причины возгорания, выясняются.

