ТРК "Голливуд" у "Пионерской" заработает в ноябре 2024 года

Петербургский Госстройнадзор продлил разрешение на строительство ТРК "Голливуд", который расположен на Коломяжском проспекте, до 30 ноября 2024 года. Об этом пишет "Петербургский дневник", ссылаясь на данные реестра ведомства.
ООО "Торгово-развлекательный центр "Голливуд" выдали разрешение на строительство в январе 2020 года. Оно было действительным до 17 февраля 2023 года. В 2021 году на объекте произошло частичное обрушение конструкций, в октябре 2022-го разрешение продлили до 30 июня 2024 года.
Площадь восьмиэтажного "Голливуда" составит 115,4 тыс. "квадратов". Учредители ООО "Торгово-развлекательный центр "Голливуд" – предприниматели Дмитрий Озерский, Руслан Матюхин, Александр Селищев и Александр Петров.
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Фото: Nikoliers
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