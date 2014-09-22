В детском лагере "Дружных" начинается третья смена для школьников из Мариуполя

Этим летом в лагере «Дружных отдохнут более 1500 школьников из Мариуполя.

На вокзал Зеленогорска 25 июля в 11:30 прибывает поезд со школьниками из Мариуполя. В лагере "Дружных" начинается третья смена: 347 школьников в сопровождении 19 педагогов будут жить в лагере две недели. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Программу для третьей смены разработали педагоги школы 334 Невского района. Для гостей из города-побратима будут организованы творческие занятия, спортивные соревнования, квесты. Также дети в Кронштадте смогут увидеть репетицию Дня военно-морского флота.

Юных мариупольцев помимо всего прочего ждут экскурсии в Петергоф, Петропавловскую крепость, цирк на Фонтанке.

Этим летом в лагере "Дружных отдохнут более 1500 школьников из Мариуполя.

Ранее для педагогов из Мариуполя провели экскурсию в Кронштадте.

Фото: ВКонтакте / Детский оздоровительный комплекс "ДРУЖНЫХ" (архив)