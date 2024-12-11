Третий сезон проекта "Петербургский дизайн" завершен в Петербурге

Проект стал эффективной системой поддержки бизнеса и ежегодно создает новые способы продвижения локальных брендов.

В понедельник, 27 января, завершился третий сезон проекта "Петербургский дизайн", сообщил Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга.

Магазины проекта, расположенные на трех торговых площадках города – ТРЦ "Галерея", ТРК "Сенная" и универмаге "Большой Гостиный Двор" – прекратили свою работу. Проект "Петербургский дизайн" объединил специалистов в сферах моды, розничной торговли, легкой промышленности и народного творчества.

За время существования инициатива поддерживала более 260 местных брендов одежды, обуви, аксессуаров и товаров для дома. С 2022 года 23 участника проекта открыли свои собственные торговые точки.

Проект стал эффективной системой поддержки бизнеса и ежегодно создает новые способы продвижения локальных брендов.

Фото: Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга