В "Лахта Центре" треснули 16 окон, их заменят за 90 млн рублей
Сегодня, 12:38
144
На проведение работ отведут 2 года.

В небоскребе "Лахта Центр" в Петербурге треснули 16 стеклопакетов, их замена обойдется в 89,1 млн рублей. Об этом пишет Neva.Today 25 августа. 

АО "Зенит-Арена" разместило на сайте госзакупок конкурс на выполнение работ по замене поврежденных окон. Итоги подведут 3 сентября. Подрядчик будет работать на основании дефектного акта со списком поврежденных стеклопакетов. Сотрудники должны иметь квалификацию "промышленный альпинист" 5-7 разряда. 

На проведение работ отведут 2 года. 

Ранее мы рассказывали о том, что на обновление 158 остановок в Петербурге выделят почти 100 млн рублей. Заявки от потенциальных исполнителей принимаются до 27 августа включительно. 

Фото: Piter.TV 

