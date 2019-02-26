В "Лахта Центре" треснули 16 окон, их заменят за 90 млн рублей

На проведение работ отведут 2 года.

В небоскребе "Лахта Центр" в Петербурге треснули 16 стеклопакетов, их замена обойдется в 89,1 млн рублей. Об этом пишет Neva.Today 25 августа.

АО "Зенит-Арена" разместило на сайте госзакупок конкурс на выполнение работ по замене поврежденных окон. Итоги подведут 3 сентября. Подрядчик будет работать на основании дефектного акта со списком поврежденных стеклопакетов. Сотрудники должны иметь квалификацию "промышленный альпинист" 5-7 разряда.

