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На утреннюю тренировку "Зенита" перед "Русенборгом" вышли Жирков и Шатов

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Сегодня утром, 18 октября, футбольный клуб "Зенит" провел открытую тренировку.

Полная обойма игроков основного состава "Зенита" стали участниками открытой тренировки перед матчем с "Русенборгом". Об этом сообщает корреспондент канала Piter.TV, присутствовавший на утренней разминке игроков. К радости болельщиков "сине-бело-голубых", в основной группе можно было заметить Олега Шатова и Юрия Жиркова. Ранее спортсмены получили небольшие травмы, их участие в матче Лиги Европы было под вопросом. Кроме того, на разминку вышла и вся "аргентинская диаспора" команды.

Журналисты смогли понаблюдать за разминкой спортсменов, которая проходила на дожде. Часть футболистов во время тренировки не снимала курток и перчаток: температура воздуха в этот момент не превышала 7 градусов тепла. 

Напомним, что матч "Зенита" и "Русенборга" в рамках 3-го тура группового этапа Лиги Европы состоится завтра, 19 октября. На данный момент петербургская команда является безоговорочным лидером своей группы.

Видео: канал Piter.TV

Теги: зенит , зенит русенборг , новости спорта , новости футбола
Категории: Спорт Зенит Картина дня

Оставить комментарий

    Сегодня 16:47

    что тренируются все равно играть не умеют

    0

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