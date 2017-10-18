На утреннюю тренировку "Зенита" перед "Русенборгом" вышли Жирков и Шатов

Сегодня утром, 18 октября, футбольный клуб "Зенит" провел открытую тренировку.

Полная обойма игроков основного состава "Зенита" стали участниками открытой тренировки перед матчем с "Русенборгом". Об этом сообщает корреспондент канала Piter.TV, присутствовавший на утренней разминке игроков. К радости болельщиков "сине-бело-голубых", в основной группе можно было заметить Олега Шатова и Юрия Жиркова. Ранее спортсмены получили небольшие травмы, их участие в матче Лиги Европы было под вопросом. Кроме того, на разминку вышла и вся "аргентинская диаспора" команды.

Журналисты смогли понаблюдать за разминкой спортсменов, которая проходила на дожде. Часть футболистов во время тренировки не снимала курток и перчаток: температура воздуха в этот момент не превышала 7 градусов тепла.

Напомним, что матч "Зенита" и "Русенборга" в рамках 3-го тура группового этапа Лиги Европы состоится завтра, 19 октября. На данный момент петербургская команда является безоговорочным лидером своей группы.

Видео: канал Piter.TV