Трейлер "Лиги справедливости": крутая Чудо-женщина и намек на возвращение Супермена

Студия Warner Bros. показала на Comic-Con новый трейлер фильма "Лига справедливости". Кроме показа главного злодея фильма, там есть небольшой нмек н возвращение Супермена.

Студия Warner Bros. не поскупилась на новом трейлере "Лиги справедливости". На Comic-Con показали целый четырехминутный ролик. В нем показывают главного врага супергероев в будущем фильме - Степпенвулф и его армия существ с крыльями.

Достаточно большую часть ролика уделили Чудо-женщине. Видимо, DC не жалко времени для главной героини их последнего фильма, собравшего внушительную кассу. В сценах Диана предстает и как Чудо-женщина, и как искусствовед. Сначала она раскидывает банду вооруженных люедй, а зтем мирно обметает кисточкой статую.

В трейлере показали больше сцен, где Лига справедливости сражается вместе. Флеш, Киборг, Аквамен, Чудо-женщина и Бэтмен будут бороться с армией злодеев, попутно разнося дома в Метрополисе.

Также в самом конце есть призрачный намек на возвращение в фильм Супермена. И хотя в конце "Бэтмен против Супермена" нам даже показали его похороны, верили в смерть одного из самых известных супергероев немногие. Дворецкий Бэтмена Альфред с кем-то разговаривает и говорит, что "он говорил, что ты вернешься. Надеюсь, ты не опоздал". Правда, нам не показывают собеседника. Но фанаты уже надеются на Супермена (намек на его возвращение также дала Галь Гадот, исполняющая роль Чудо-женщины).

Премьера фильма состоится в ноябре этого года.

Фото: кадры из трейлера

Видео: Youtube / Warner Bros. Pictures