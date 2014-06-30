Прокуратура требует компенсацию в 1,5 млн рублей для пенсионерки, пострадавшей в ДТП на Песочной набережной

Пенсионерка получила множественные ссадины головы и лица, переломы костей таза и другие травмы.

Прокуратура Петроградского района требует выплатить 1,5 млн рублей компенсации пострадавшей в ДТП пенсионерке. Об этом рассказали в надзорном ведомстве.

Установлено, что днем 20 сентября 2024 года водитель Subaru Tribeca следовал по проезжей части Каменноостровского моста в направлении от набережной реки Малой Невки в сторону Каменноостровского проспекта. При повороте направо возле дома 4 по Песочной набережной водитель наехал на 78-летнюю женщину, переходившую дорогу по пешеходному переходу.

В результате наезда пенсионерка получила множественные ссадины головы и лица, переломы костей таза и другие травмы, расценивающиеся как тяжкий вред здоровью.

Учитывая возраст женщины и отсутствие у нее правовых знаний, прокурор Петроградского района в ее интересах направил в суд исковое заявление о возмещении причиненного морального вреда в размере 1,5 млн рублей.

Уголовное дело в отношении водителя, обвиняемого по ч. 1 ст. 264 УК РФ, находится на рассмотрении в суде.

Фото: Piter.tv