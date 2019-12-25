В Пулково сотрудница службы обслуживания судов упала с трапа

Северо-Западная транспортная прокуратура проводит проверку по факту травмирования сотрудницы службы хозяйственно-бытового обслуживания судов в Пулково, сообщили в надзорном ведомстве.
По предварительным данным, вечером 11 декабря во время уборки самолета женщина оступилась на телетрапе и упала на асфальт.
Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства об охране труда.
Пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры
Ранее мы рассказывали о том, что транспортная прокуратура проводит проверку в связи с возвратом самолета в Пулково.
Фото: пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры
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