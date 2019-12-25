В Пулково сотрудница службы обслуживания судов упала с трапа

По факту случившегося проводит проверку транспортная прокуратура.

Северо-Западная транспортная прокуратура проводит проверку по факту травмирования сотрудницы службы хозяйственно-бытового обслуживания судов в Пулково, сообщили в надзорном ведомстве.

По предварительным данным, вечером 11 декабря во время уборки самолета женщина оступилась на телетрапе и упала на асфальт.

Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства об охране труда. Пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры

Ранее мы рассказывали о том, что транспортная прокуратура проводит проверку в связи с возвратом самолета в Пулково.

Фото: пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры