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В Пулково сотрудница службы обслуживания судов упала с трапа
Сегодня, 12:54
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В Пулково сотрудница службы обслуживания судов упала с трапа

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По факту случившегося проводит проверку транспортная прокуратура.

Северо-Западная транспортная прокуратура проводит проверку по факту травмирования сотрудницы службы хозяйственно-бытового обслуживания судов в Пулково, сообщили в надзорном ведомстве. 

По предварительным данным, вечером 11 декабря во время уборки самолета женщина оступилась на телетрапе и упала на асфальт. 

Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства об охране труда. 

Пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры

Ранее мы рассказывали о том, что транспортная прокуратура проводит проверку в связи с возвратом самолета в Пулково. 

Фото: пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры

Теги: падение с высоты, пулково
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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