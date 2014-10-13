Пассажир электрички получил серьезные травмы при падении из вагона на юге Петербурга

Прибывшие сотрудники скорой помощи подтвердили наличие многочисленных ушибов у пострадавшего.

В Петербурге мужчина серьезно пострадал после падения с электрички на станции "Паровозный музей", передает 78.ru.

По данным источника, семейная пара ехала из Царского Села в направлении Шушар. На остановке "Паровозный музей" покинуть поезд могли лишь пассажиры первых четырех вагонов, однако двери пятого вагона, где находились супруги, неожиданно открылись. Мужчина, не зная об этом, попытался выйти из поезда и упал на железнодорожные пути. Его жена успела среагировать и осталась внутри вагона.

Женщина позже сообщила, что дверь вагона вначале закрылась, но затем открылась снова после ее криков о случившемся. Она быстро выпрыгнула наружу и помогла мужу выбраться с путей. Несмотря на произошедшее, паре удалось самостоятельно вернуться домой, хотя у мужчины перестали функционировать ноги. Прибытие скорой помощи подтвердило наличие многочисленных ушибов у пострадавшего.

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Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)