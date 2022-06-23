В Ленобласти трехлетнего мальчика ударило током от гирлянды

Несмотря на то, что ребенок чувствовал себя хорошо, медицинские специалисты решили госпитализировать его для дальнейшего наблюдения.

Ребенок прикоснулся к проводу елочной гирлянды во Всеволожском районе Ленинградской области и был отброшен на два метра от удара током. Его родители немедленно вызвали скорую медицинскую помощь.

Как иформирует ГБУЗ ЛО "Станция скорой медицинской помощи", медики прибыли на место происшествия и осмотрели малыша. Ребенок пожаловался лишь на боль в руке. Врачи обнаружили следы прохождения электрического тока через пальцы.

Несмотря на то, что ребенок чувствовал себя хорошо, медицинские специалисты решили госпитализировать его для дальнейшего наблюдения.

Ранее мы сообщили о том, что в Колпино рабочий лишился руки во время очистки конвейера.

Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)