В Колпино рабочий лишился руки во время очистки конвейера

В Колпино 61-летний работник чистил на мебельном предприятии конвейер от отходов, и в результате лишился руки. Об этом пишет Neva.today.
Происшествие случилось на заводе "Балтика Леспром". Рука мужчины неожиданно оказалась зажата в барабане машины. Пострадавший потерял правую руку, а также получил травму головы и грудной клетки.
Пострадавший был доставлен в медицинское учреждение, где ему сделали операцию. Врачи оценили состояние мужчины как тяжелое.
Ранее мы сообщили о том, что мужчина умер после шутки перед детьми в Зеленогорске.
Фото: Piter.TV
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