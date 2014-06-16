В Колпино рабочий лишился руки во время очистки конвейера

Врачи оценили состояние мужчины как тяжелое.

В Колпино 61-летний работник чистил на мебельном предприятии конвейер от отходов, и в результате лишился руки. Об этом пишет Neva.today.

Происшествие случилось на заводе "Балтика Леспром". Рука мужчины неожиданно оказалась зажата в барабане машины. Пострадавший потерял правую руку, а также получил травму головы и грудной клетки.

Пострадавший был доставлен в медицинское учреждение, где ему сделали операцию. Врачи оценили состояние мужчины как тяжелое.

Ранее мы сообщили о том, что мужчина умер после шутки перед детьми в Зеленогорске.

Фото: Piter.TV