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В Петербурге школьница получила травмы на уроке физкультуры
Сегодня, 11:23
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге школьница получила травмы на уроке физкультуры

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Инцидентом заинтересовалась прокуратура.

Прокуратура Красносельского района организовала проверку по факту травмирования ученицы одной из петербургских школ. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

По предварительной информации, 17 апреля, во время урока физкультуры ученица упала и получила травмы. Дома несовершеннолетняя пожаловалась на боли, после чего была госпитализирована в медицинское учреждение.

Прокуратура в ходе надзорных мероприятий выяснит обстоятельства и причины произошедшего. Будет дана оценка соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних во время образовательного процесса.

Фото: unsplash (Patrick Schöpflin)

Теги: дети, физкультура
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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