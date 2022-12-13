В Петербурге школьница получила травмы на уроке физкультуры

Инцидентом заинтересовалась прокуратура.

Прокуратура Красносельского района организовала проверку по факту травмирования ученицы одной из петербургских школ. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

По предварительной информации, 17 апреля, во время урока физкультуры ученица упала и получила травмы. Дома несовершеннолетняя пожаловалась на боли, после чего была госпитализирована в медицинское учреждение.

Прокуратура в ходе надзорных мероприятий выяснит обстоятельства и причины произошедшего. Будет дана оценка соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних во время образовательного процесса.

Фото: unsplash (Patrick Schöpflin)