  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Электричка из Невской Дубровки сбила мужчину на станции Всеволожская
Сегодня, 14:47
201
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Электричка из Невской Дубровки сбила мужчину на станции Всеволожская

0 0

Пострадавшим оказался 43-летний местный житель.

В Ленобласти транспортная полиция проводит проверку по факту травмирования мужчины на станции Всеволожская. Как сообщили в УТ МВД России по СЗФО, на него наехала электричка из Невской Дубровки в Петербург. 

Пострадавшим оказался 43-летний местный житель, который на момент приближения поезда переходил пути в неположенном месте. Машинист подавал звуковые сигналы и применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. Мужчина доставлен в больницу. Все обстоятельства случившегося устанавливаются. 

Ранее мы рассказывали о том, что на станции Кирпичный завод в Ленобласти электричка наехала на мужчину. Пострадавший распивал алкоголь на путях.

Фото: Piter.TV 

Теги: происшествия, станция всеволожская
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии