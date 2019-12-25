Электричка из Невской Дубровки сбила мужчину на станции Всеволожская

Пострадавшим оказался 43-летний местный житель.

В Ленобласти транспортная полиция проводит проверку по факту травмирования мужчины на станции Всеволожская. Как сообщили в УТ МВД России по СЗФО, на него наехала электричка из Невской Дубровки в Петербург.

Пострадавшим оказался 43-летний местный житель, который на момент приближения поезда переходил пути в неположенном месте. Машинист подавал звуковые сигналы и применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. Мужчина доставлен в больницу. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Фото: Piter.TV