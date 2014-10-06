На станции Кирпичный завод в Ленобласти электричка наехала на мужчину

Пострадавший распивал алкоголь на путях.

Транспортная полиция Петербурга проводит проверку по факту травмирования мужчины на станции Кирпичный завод. Его госпитализировали в больницу.

По данным УТ МВД России по СЗФО, днем 13 ноября в дежурную часть поступила информация о том, что при подъезде к станции электропоезд сообщением "Петербург — Невская Дубровка" наехал на человека. Пострадавшим оказался 52-летний житель Ленобласти, который распивал алкоголь на путях. Машинист подавал звуковые сигналы и применил экстренное торможение, мужчина попытался встать и отойти на безопасное расстояние, но не успел.

Все обстоятельства случившегося устанавливаются правоохранителями.

Фото: Piter.TV