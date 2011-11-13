Скоростной поезд сбил мужчину насмерть на станции Любань

В Ленинградской области сотрудники транспортной полиции проводят проверку по факту смертельного травмирования мужчины на железнодорожной станции Любань. Трагедия произошла накануне вечером, рассказали в УТ МВД России по СЗФО 21 апреля.

В дежурную часть поступило сообщение о том, что в Тосненском районе скоростной поезд из Москвы в Петербург наехал на человека. По предварительным данным, 40-летний житель Чудово шел по путям в момент приближения состава. Столкновения избежать не удалось из-за близкого расстояния. Пострадавший погиб на месте от полученных травм. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

