На станции Ивановская 17-летняя девушка зацепилась рюкзаком за состав

Пострадавшая была немедленно госпитализирована.

В субботу, 12 апреля, примерно в 9:00 в службу транспортной полиции поступила информация о происшествии на железнодорожной станции Ивановская в Кировском районе Ленинградской области. Как информирует пресс-служба СПб ЛУ МВД России на транспорте, девушка попала под колеса проходящего мимо грузового поезда, направлявшегося в сторону станции Шушары.

Установлено, что 17-летняя жительница Тосненского района переходила пути непосредственно по пешеходному переходу на красный сигнал светофора. Машинист, увидев девушку, предпринял все необходимые меры: подал звуковой сигнал тревоги и применил экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось. Девушка зацепилась рюкзаком за состав.

Она была немедленно госпитализирована. Инцидент не вызвал задержки движения поездов.

Сейчас следователями Санкт-Петербургского линейного управления МВД России на транспорте проводятся необходимые мероприятия для установления всех обстоятельств случившегося.

Ранее мы сообщили о том, что на Московском вокзале с "Сапсана" сняли 14-летнего зацепера.

Фото: Пресс-служба СПб ЛУ МВД России на транспорте