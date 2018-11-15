Травматология и ортопедия в Санкт-Петербурге: опыт Городской больницы №40

В настоящее время отделение травматологии и ортопедии в 40-й больнице является одним из лучших подразделений своего профиля в городе.

От патологий костно-мышечной системы разного характера и степени тяжести страдает до 80 % жителей Земли. Ежегодно миллионы человек получают повреждения опорно-двигательных структур организма. И если раньше риск возрастал только в зимнее время, то в современном мире из-за популяризации спорта и активного образа жизни люди травмируются круглый год.

В этом материале Piter.TV расскажет, где в Петербурге можно получить высококвалифицированную медицинскую помощь при переломах, тромбозе сосудов нижних конечностей, черепно-мозговых травмах, повреждениях позвоночника и других патологиях опорно-двигательной системы. Своим опытом поделилась Городская больница №40 в Сестрорецке.

Травматология и ортопедия больница №40 Сестрорецк

Отделение травматологии и ортопедии 40-й больницы является одним из лучших подразделений своего профиля в Санкт-Петербурге. Специалисты отделения – члены международных медицинских организаций. Они владеют самыми современными технологиями и постоянно совершенствуют свои навыки и знания в ведущих мировых клиниках. Травматологи и ортопеды медучреждения выполняют сложные хирургические вмешательства для лечения патологий костей, суставов, позвоночника, а также головного мозга. В год специалисты отделения делают более трех тысяч операций, из них практически половина – с применением сложных технологий.

На сегодняшний день нет преград. Это и хирургия позвоночника и головного мозга, это и протезирование крупных суставов. Это артроскопические реконструкции плечевого, коленного, локтевого, голеностопного суставов. Это любые реконструктивные операции на костях таза, конечностях. Без каких-либо ограничений. Это мягкотканые проблемы и решение их любыми современными технологиями. Также мы занимаемся хирургией кисти, микрохирургией. Александр Шугинов, заведующий травматолого-ортопедическим отделением СПб ГБУЗ "Городская больница №40"

Большая часть экстренных операций приходится именно на отделение травматологии и ортопедии 40-й больницы в Сестрорецке. Важную роль играет географическое расположение стационара. Он находится вблизи одной из самых аварийных дорог России – трассы "Скандинавия". Хирурги-травматологи имеют большой опыт по сочетанной и изолированной травме. Наличие мощного диагностического центра и налаженного взаимодействия между специалистами разных профилей позволяет незамедлительно начать хирургическое лечение.

Благодаря наличию сосудистого центра, мы можем быстро решить такую серьезную проблему как тромбоз сосудов нижних конечностей. Пациенту нельзя делать операцию по реконструкции, потому что у него тромбоз. Раньше всегда это были длительные лечебные процедуры и только потом операции. Сегодня наши коллеги быстро решают проблему с тромбами, очень часто мы в тот же день уже выполняем свою операцию. Александр Шугинов, заведующий травматолого-ортопедическим отделением СПб ГБУЗ "Городская больница №40"

Лечение черепно-мозговых травм в Петербурге

Полгода назад Михаил гулял по одному из Кронштадтских фортов, оступился и упал с пирса. Внизу оказалась каменная подложка. Мужчина ударился головой и получил тяжелую черепно-мозговую травму. У него диагностировали многооскольчатый вдавленный открытый перелом с повреждением вещества головного мозга.

Приехала скорая помощь практически мгновенно. Я считаю, что в рамках той ситуации, в которой я был, мне просто повезло, что скорая действовала очень грамотно, но и я сразу попал в операционную. Михаил, пациент СПб ГБУЗ "Городская больница №40"

Нейрохирурги 40 больницы прооперировали Михаила в экстренном порядке. Мужчине удалили поврежденные фрагменты костей черепа для создания дополнительных резервов на случай прогрессирования отека головного мозга. Спустя полгода Михаил вновь вернулся в стационар уже для реконструктивной операции.

До операции пациенту была выполнена компьютерная томография. На ее основании была изготовлена литографическая модель, на которой представлена часть черепа с посттравматическим дефектом. С помощью моделирования изготовлен имплант, который будет использоваться для закрытия дефекта. Этот имплант в точности повторяет удаленный в ходе операции костный лоскут. Сейчас мы планируем выполнить замещение этого удаленного костного дефекта, тем самым выполнив полноценную реконструкцию и восстановление целостности кости черепа. Александр Кулешов, нейрохирург СПб ГБУЗ "Городская больница №40"

Лечение в больнице 40 Сестрорецк

Лечение в стационаре Городской больницы №40 можно получить по федеральным и городским квотам. В частности, они покрывают расходы на операции при нейроонкологических заболеваниях головного и спинного мозга, последствиях черепно-мозговых травм. Кроме того, специалисты лечат по квотам дегенеративно-дистрофические заболевания позвоночника, которые приводят к образованию грыжи с болевым синдромом и чувствительными нарушениями. Нейрохирурги 40-й больницы используют методику эндоскопического удаления грыжи.

Все манипуляции происходят в просвете эндоскопа, диаметр которого порядка 7 мм. Зона доступа определяется размером этого эндоскопа. Не происходит почти никакой мышечной травмы, в послеоперационном периоде пациент не испытывает никакого дискомфорта, обусловленного болевым синдромом в зоне вмешательства, и не происходит никакой костной резекции, что никак не дестабилизирует структуры позвоночника. Все это позволяет с минимальной травматичностью произвести вмешательство, и пациент буквально в считанные часы после операции встает на ноги и, как правило, на следующий день уже уходит домой. Александр Кулешов, нейрохирург СПб ГБУЗ "Городская больница №40"

Дегенеративно-дистрофическое заболевание позвоночника

Дегенеративно-дистрофические процессы, которые происходят в позвоночнике, являются одними из самых распространенных патологий опорно-двигательной системы. Эти изменения имеют совершенно разный характер, в частности, это может быть остеохондроз, спондилоартроз, спондилез и т.д.

По статистике более 80 % населения Земли так или иначе сталкивались с патологическими изменениями в позвоночнике. Ситуацию усугубляет образ жизни современного человека: плохая экология, сидячая работа, вредные привычки и неправильное питание.

Когда позвоночник перестает справляться с нагрузкой, возникает фасет-синдром, являющийся основной причиной болей в спине. Консервативная терапия, физиопроцедуры, гимнастика и плавание помогают лишь на начальном этапе и не всегда снимают болевой синдром. Побороть боль поможет радиочастотная денервация фасеточных суставов. Эту процедуру ежедневно проводят в стационере 40-й больницы Сестрорецка.

Под контролем специального рентгеновского оборудования мы устанавливаем электрод, подводим его к веточке нерва, которая отвечает за эти болевые ощущения. Под действием радиочастотных токов разрушается эта веточка, и прерывается паталогическая цепочка, которая формируется и вызывает болевые ощущения в спине. Эффективность этой процедуры от полугода до года. Юрий Корженевский, нейрохирург СПб ГБУЗ "Городская больница №40"

Эндопротезирование суставов

Большим спросом в травматолого-ортопедическом отделении 40-й больницы пользуется эндопротезирование плечевого, локтевого, коленного и голеностопного суставов с использованием американских и немецких эндопротезов. Самой востребованной операцией является эндопротезирование тазобедренного сустава. В некоторых случаях ее делают в экстренном порядке по неотложным показаниям.

Это делается тогда, когда у пациента случается перелом шейки бедра. В данном случае мы, как правило, имеем дело с тяжелой группой пациентов – это обычно пожилые люди старше 70-80-90 лет. Применяются специальные протезы, которые меньше наносят травмы, они чуть менее позволяют вести активный образ жизни, но они позволяют пациенту решать все свои бытовые проблемы. Александр Шугинов, заведующий травматолого-ортопедическим отделением СПб ГБУЗ "Городская больница №40"

Во время эндопротезирования специалисты Городской больницы №40 используют высокотехнологичное оборудование – систему компьютерной навигации. В нее вводят анатомические параметры и создают модель, которая подсказывает, под каким углом и на каком расстоянии необходимо разместить протез.

У нас очень большой опыт работы с навигационными системами, они позволяют нам выполнить операцию с точностью до 1 градуса и 1 миллиметра. Это значительно улучшает отдаленный результат. Александр Шугинов, заведующий травматолого-ортопедическим отделением СПб ГБУЗ "Городская больница №40"

Артроскопия суставов в СПб

Особое место в практике травматологов-ортопедов 40-й больницы Сестрорецка занимает артроскопия коленного, плечевого, локтевого, голеностопного и лучезапястного суставов. Операция является малоинвазивной, что обеспечивает меньшую травматичность и быстрое восстановление.

Мы не делаем больших разрезов. Выполняется несколько проколов кожи, в полость сустава плечевого и субакромиального пространства ставится видеокамера и под контролем видеокамеры при помощи специальных инструментов мы выполняем все манипуляции. Сергей Фомичев, травматолог-ортопед СПб ГБУЗ "Городская больница №40"

Молодым пациентам, как правило, делают такую операцию при вывихе плечевого сустава. В основном, такие травмы получают спортсмены. Людям старше 50 лет артроскопия требуется для того, чтобы восстановить вращательную манжету, то есть восстановить мышцы, которые отводят руку, заводят ее за голову и т.д.

Хирургия конечностей

Заболевание стопы – это примерно пятая часть всех ортопедических патологий у взрослого населения. Чаще всего на деформацию и боль в передней части стопы жалуются женщины, что связано с гормональным фоном.

Операцию по реконструкции стопы хирурги 40-й больницы советуют проводить в зрелом возрасте. Она противопоказана нерожавшим женщинам, поскольку измененный во время беременности и после родов гормональный фон может перечеркнуть все усилия врачей.

Чем старше, тем лучше оперировать. Пока пациент молод и социализирован, эту операцию лучше немного отсрочить. Анатолий Анцупов, травматолог-ортопед СПб ГБУЗ "Городская больница №40"

Процесс реабилитации зависит от многих факторов: возраста, деформации и т.п. Минимальный срок восстановления после операции – примерно 3 недели, максимальный – до 8 недель.

После операции пациент сразу же мобилен. Он передвигается в специальной обуви, ему делают перевязки, через 3 недели снимаются косметические швы, и человек возвращается в строй. Анатолий Анцупов, травматолог-ортопед СПб ГБУЗ "Городская больница №40"

Реабилитация в Городской больнице №40

Отделение травматологии и ортопедии в Городской больнице №40 работает в режиме фаст-трек. Это означает, что на следующий день после операции пациентов ставят на ноги и готовят к выписке. В среднем в стационаре лежат 5-6 дней.

По словам медиков, чем быстрее пациент встанет на ноги, тем лучше для него как с медицинской, так и с психологической точки зрения. Травматология – одна из тех врачебных специальностей, где результат виден практически сразу. Человек вновь может двигаться, а значить вести полноценную жизнь.

Профилактика болезней опорно-двигательной системы

Для профилактики болезней опорно-двигательной системы медики рекомендуют:

- контролировать вес тела;

- рационально питаться;

- отказаться от вредных привычек;

- выполнять посильные физические упражнения (гимнастика, занятия в спортзале, бассейне);

- сохранять правильную позу при сидячей работе;

- носить удобную обувь;

- своевременно обращаться за помощью к врачу и лечить заболевания;

- корректировать обменные нарушения под контролем специалистов.

Фото, видео: Piter.TV