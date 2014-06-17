Прокуратура защищает пожилого петербуржца, который получил перелом на гололеде
Сегодня, 15:59
Прокуратура Кировского района Петербурга провела проверку по обращению 89-летнего мужчины. В январе пенсионер поскользнулся и упал по дороге в аптеку на Кронштадтской улице. Ему помогли подняться прохожие, в больнице был диагностирован перелом шейки правой бедренной кости, сообщили 19 марта в надзорном ведомстве. 

Проверка показала, что падение произошло вследствие плохой уборки территории со стороны ГКУ "Жилищное агентство Кировского района Петербурга". Прокурор предъявил в суд исковое заявление о компенсации пострадавшему. Сейчас документ находится на рассмотрении. 

Фото: Piter.TV 

